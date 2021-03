Daut DAUTI Noel Malcolm: Rebels, Believers, Survivors – Studies in the History of the Albanians (Rebelët, besimtarët, mbijetuesit – studime...

Nëse librat shkruhen dhe filmat bëhen për meritorët, i pari që do të kishte film dhe libra, do të ishte Aubrey Herbert. Aty do t’i shihnim shumicën e personaliteteve shqiptare, në krye me Isa Boletinin, njeriun e tij më të dashur. Herbert ka qenë aq i rëndësishëm sa që pro otomanët e akuzonin se ky së bashku me Kemal Ataturkun po e ziente qorbën e vdekjes anti-otomane e pro-turke, siç shihet në karikaturën e postuar. Por, ja që për njerëzit e rëndësishëm, e që janë edhe meritorë, ka më pak popullaritet e aspak lavd.

Ekzistojnë dëshmi për një operacion të përbashkët që e kanë kryer Herbert dhe Lawrence së bashku me kolonelin Beach me 29 prill 1916. Komanda ushtarake britanike i ka dërguar këta tre (Herbert me siguri ishte kryesori) në Kut (Irak) që të negocionin me Halil Pashën, komandantin e forcave otomane që e kishin rrethuar garnizonin ushtarak britanik në Basra. Britanikët ishin në gjendje të rëndë dhe para kapitulimit. Në mënyrë që të mos ndodhte kjo gjë, këta tre i ofrojnë Halil Pashës ryshfet 2 milionë funta. Këto para ishin që Halil Pasha të lejonte tërheqjen e 10 000 ushtarëve të rrethuar britanikë. Por, pasha nuk e pranoi ryshfetin dhe misioni i tyre dështoi kurse garnizoni ra nën otomanët dhe britanikët u zunë robër.

Lawrence me siguri do të mbetej i panjohur dhe ne nuk do të dëgjonim për të sikur të mos ishte gazetari amerikan, Lowell Thomas. Lawrence u popullarizua pas luftës dhe kryesisht për shkak të inciativës së Lowell Thomas-it, i cili ka qenë korrespondent i luftës. Më 1919 Lowell ka mbajtur një turne të ligjeratave nëpër Britani dhe SHBA duke e lavdëruar Lawrence-in. Ai kishte fotografi dhe pamje filmike të aktivitetit të Lawrence-it në Arabi, dhe kjo gjë atëherë ishte interesante. Dhe, brenda një kohë të shkurtër, Lowrence, nga një arkeolog dhe njeri i zakonshëm i shërbimit sekret ushtarak britanik, shndërrohet në hero dhe yll medial me përmasa ndërkombëtare.

