Airbus A350 me 379 persona u përplas me një aeroplan të dytë gjatë uljes në Tokio. Më pas u përhap tymi ndërsa avioni kaloi me shpejtësi përgjatë pistës në flakë. Si pasojë, pasagjerët u përpoqën të iknin nga kabina e mbushur me tym, për të shpëtuar jetën e tyre.

