Pra për ta përmbledhur: Dyshimi është se policia dhe prokuroria kanë lënë jashtë hetimit Olsi Ramën me pretendimin se nuk kanë arritur të njohin “personi i moshës 45 vjeç, me flokë të shkurta që përdorte foristradën me targë AA653DM”. PD përmes sistemit TIMS ka zbuluar se Osli Rama ka pasur të njëjtën moshë në atë kohë dhe ka përdorur të njëjtën makinë, që e kanë përdorur gjithashtu edhe krerët e grupit “Xibraka”. Ky është thelbi i dyshimit që mbahet në kasafortë prej shtatë vitesh. Por këtyre indicieve të forta i shtohet edhe një tjetër, që mund ti japë hov pandehmës se policia e ka dekonspiruar operacionin, enkas për të shpëtuar vëllain e vogël të kryeministrit. Që në 2014 u hodh dyshimi se denoncimi i ardhur nga Gjermania ishte djegur për ta dështuar operacionin. Por në 2017, ishte vendimi i Gjykatës së Alelit për grupin e prodhuesve të kokainës që hedh dyshime se policia mund ta ketë “shitur” informacionin se do ndërhynte në Xibrakë, duke mos lejuar zbulimin e bashkëpunëtorëve të tjerë.

