“Sot me 2 mars, që kremtojmë përvjetorin e Besëlidhjes së Lezhës, të besëlidhjes që është akt politik dhe publik i lidhjes së dëshirës së përbashkët me dëshirën së përbashkët me veprimin e secilit ne duhet të mendojmë e të veprojmë, duke menduar se si do të mendonin e vepronn nga Skënderbeu te rilandasit tanë dhe deri të luftëtarët e dëshmorët të luftës së fundit në Kosovë. Duhet të ndjekim pishtarin që është mbartur përgjatë historisë nga brezi në brez, në mënyrë që populli shqiptar kudo të faktorizohet që të nxjerrë përfaqësuesit e saj më të mirë dhe në ëktë mënyrë krizën që e ka pllaksour ta zëvendësoje me çlirim, me bashkim dhe me zhvillim e përparim të gjithanshëm”, tha Kurti.

