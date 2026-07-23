Zenel Kuçana
Gjithçka ishte gati.Me përkujdesjen më të madhe u ishte dhënë dora e fundit edhe detajeve më të vogla.
Po hapej një kapitull i ri për “Vranina group”; “Vranina Home”, një fabrikë moderne e pajisur me teknologjinë më bashkëkohore.
Padyshim ky ishte një ndër momentet më të rëndësishme në udhëtimit e Vranina Group.
Çiltërsia e Ukë Nimanit, pronarit të Vraninës, reflektonte edhe krenarinë e një suksesi të jashtëzakonshëm duke përfaqësuar më së miri guximin dhe vlerat e pamohueshme, bashkë me vullnetin për të krijuar vende pune, duke kontribuar kështu në zhvillimin ekonomik te Kosovës.
I gjithë stafi i Vranina Group ishin tejet të përkushtuar pasi për ta ishte një ditë e madhe. Nderonin me pjesëmarrjen e tyre ministrja Artane Rizvanolli, kryetari i komunës Gazmend Muhaxherri, deputeti Taulant Kelmendi, zëvendësmistra të ekonimisë, znj.Triera Kasumi Berisha, z.Getoar Mjeku dhe zevendsminister i Drejtesisë z.Genc Nimani, Komandant z. Idriz Atashi, Rektori Prof . Dr. Armand Krasniqi.
Nuk kishte se si të mos ndjeheshin krenarë familja Nimani për arritjet e tyre të jashtëzakonshme.
Historiku i suksesit të Vranina Group është padyshim historia e krenarisë, sacrificës, guximit, modelit të besimit të palëkundur.
Ja çfarë na thane përfaqësuesit e Vranina Group :
Historia jonë fillon në vitin 1993, kur themeluam kompaninë tonë me emrin Vranina.
Gjithçka nisi me një dyqan të vogël tregtar, por me një ëndërr shumë më të madhe se vetë hapësira ku punonim.
Që në ditën e parë besuam se kapitali ynë më i madh nuk do të ishte vetëm ajo që shisnim, por mënyra se si punonim: me ndershmëri, korrektësi dhe respekt për çdo klient.
Në vitin 1995, u përballëm me sfidën tonë të parë.
Regjimi i asaj kohe nuk lejoi përdorimin e emrit “Vranina”, duke e konsideruar atë si emër nacionalist.
U detyruam ta ndryshonim emrin e kompanisë në “Oqeani”.
Por ndryshoi vetëm emri.
Jo karakteri.
Jo vizioni.
Jo dëshira për të ndërtuar diçka që do t’i rezistonte kohës.
Në vitin 1996, filluam importin e mobilieve për zyra nga Gjermania.
Ky ishte hapi që ndryshoi drejtimin e kompanisë sonë.
Ishte momenti kur kuptuam se me punë, seriozitet dhe besim mund të arrinim shumë më tepër.
Hap pas hapi fituam besimin e klientëve tanë dhe vendosëm themelet e asaj që sot është Vranina Group.
Pastaj erdhi periudha më e vështirë e jetës sonë.
Vitet 1998–1999 sollën luftën në Kosovë.
Ashtu si për mijëra familje shqiptare, edhe për ne ajo luftë la pasoja të rënda.
Gjithçka që kishim ndërtuar me vite pune, sakrifice dhe përkushtimi u shkatërrua.
Brenda pak muajsh humbëm atë që na ishte dashur vite ta krijonim.
Ishte një goditje e rëndë.
Por nuk humbëm kurrë atë që kishte më shumë vlerë se çdo ndërtesë apo pasuri.
Nuk humbëm besimin.
Nuk humbëm vullnetin.
Nuk humbëm dëshirën për të vazhduar.
Dhe pikërisht ai besim na dha forcën të ngriheshim përsëri.
Në fund të vitit 1999, filluam gjithçka nga zero.
Pa luks.
Pa lehtësi.
Por me një bindje të palëkundur se puna e ndershme, këmbëngulja dhe besimi do të na çonin përsëri përpara.
Hapëm showroom-in tonë të parë në qendër të Pejës dhe rikthyem me krenari emrin që gjithmonë kishte qenë pjesë e identitetit tonë – Vranina.
Aty nuk po rindërtonim vetëm një biznes.
Po rindërtonim një ëndërr.
Po rindërtonim besimin e klientëve tanë.
Dhe po i tregonim vetes se edhe pas sfidave më të mëdha, njeriu mund të fillojë përsëri, nëse nuk heq dorë.
Në vitin 2002, vazhduam rrugën e zgjerimit me hapjen e showroom-it të dytë.
Për ne nuk ishte thjesht një pikë e re shitjeje.
Ishte dëshmia se besimi i klientëve po rritej çdo ditë.
Çdo klient që hynte në dyert tona nuk ishte vetëm një blerës.
Ai bëhej pjesë e historisë sonë.
Në vitin 2006, vendosëm të sfidonim veten edhe një herë.
Hymë në sektorin e hotelerisë dhe gastronomisë me ndërtimin e Hotel Vranina.
Ishte një investim që kërkonte guxim, përgjegjësi dhe një vizion të ri.
Nuk ndërtuam vetëm një hotel.
Ndërtuam një vend ku njerëzit do të prisnin mysafirët e tyre, do të festonin momentet më të bukura të jetës dhe do të krijonin kujtime që zgjasin përgjithmonë.
Aty ku dikush festonte martesën.
Dikush tjetër ditëlindjen.
Dikush një sukses.
Dhe ne kuptuam se nuk po ndërtonim vetëm objekte.
Po ndërtonim vende ku njerëzit krijojnë kujtime.
Në vitin 2014, zgjeruam aktivitetin edhe në sektorin industrial me Vranina Stone.
Ky investim shënoi fillimin e një etape të re.
Filluam të ndërtojmë një grup kompanish që operojnë në sektorë të ndryshëm, por që udhëhiqen nga të njëjtat vlera:
Puna.
Disiplina.
Përgjegjësia.
Dhe cilësia pa kompromis.
Në vitin 2021, vazhduam të investojmë me hapjen e Vranina Palace.
Një projekt modern, i ndërtuar sipas standardeve më të larta, që sot është bërë pjesë e momenteve më të bukura të mijëra familjeve.
Nuk ka kënaqësi më të madhe sesa të shohësh njerëzit duke festuar lumturinë e tyre në një hapësirë që është ndërtuar me zemër.
Në vitin 2025, hapëm showroom-in tonë të tretë në Prishtinë.
Ky ishte një tjetër hap i rëndësishëm në zgjerimin e kompanisë sonë.
Por për ne, zgjerimi nuk ka qenë kurrë qëllim në vetvete.
Qëllimi ynë ka qenë gjithmonë të jemi më pranë klientëve tanë, t’u ofrojmë më shumë zgjedhje, më shumë cilësi dhe të njëjtin besim që kemi ndërtuar ndër vite.
Dhe sot…
Po jetojmë një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Vranina Group.
Sot po hapim një kapitull krejtësisht të ri.
Vranina Home.
Ky nuk është vetëm investimi ynë më i madh deri më sot.
Ky është realizimi i një vizioni që është ndërtuar gjatë më shumë se tridhjetë viteve.
Një fabrikë moderne, e pajisur me teknologjinë më bashkëkohore dhe e ndërtuar sipas standardeve më të larta evropiane.
Por kjo fabrikë nuk përfaqëson vetëm beton, çelik dhe makineri.
Ajo përfaqëson guximin për të investuar.
Besimin për të prodhuar.
Vullnetin për të krijuar vende të reja pune.
Dhe përgjegjësinë për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ne besojmë se produktet që do të dalin nga kjo fabrikë do të mbajnë me krenari emrin Vranina Home dhe vulën “Made in Kosovo”, duke dëshmuar se edhe nga Kosova mund të prodhohen produkte që konkurrojnë me cilësi në tregjet evropiane.
Kur shikojmë pas, nuk shohim vetëm ndërtesa apo investime.
Shohim netë pa gjumë.
Shohim vendime të vështira.
Shohim sakrifica.
Shohim njerëz që nuk reshtën kurrë së besuari.
Dhe kuptojmë se kjo fabrikë nuk është thjesht një objekt industrial.
Ajo është simboli i një rrugëtimi që dëshmon se me punë të ndershme, përkushtim dhe besim, edhe ëndrrat më të mëdha bëhen realitet.
Sepse ndërtesat ndërtohen me beton dhe çelik.
Por kompanitë ndërtohen me njerëz.
Me besim.
Me fjalën e mbajtur.
Dhe me punë të ndershme.
Këto kanë qenë vlerat tona që nga viti 1993.
Dhe këto do të vazhdojnë të jenë themeli i çdo hapi që do të ndërmarrim në të ardhmen.
Sepse ne nuk ndërtojmë vetëm fabrika.
Ne ndërtojmë besim.
Ne ndërtojmë mundësi.
Ne ndërtojmë të ardhmen.
Ndërtojmë për kohën.
Prerja e shiritit të Vranina Home nga pronari i kompanisë dhe ministrja e Ekonomisë dhe kryetari i Komunës së Pejës, ishte një moment simbolik, por tepër domethënës për Vranina Home, një hap që premton sukses të padiskutueshëm.
Vranina Home mbetet shtëpia ku rindërtohet më shumë se një ëndërr.