I mbërritur në Itali rreth dy vjet më parë, Klaudio Myrtaj ishte punëtor në kantieret e rrugëve, duke bashkëpunuar herë pas here edhe me një zejtar vendas. Karabinierët po kryejnë hetimet pasi burri u gjet i shtrirë në tokë në një punishte zdrukthtari në via Umberto I pranë bashkisë së qytetit në luginën Vermenagna. Sipas hetimeve fillestare, tridhjetë e katër vjeçari është goditur me armë zjarri në kokë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy