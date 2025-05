Pasi Fondi i Dëmshpërblimit të Avokatëve falimentoi në vitin 2000 dhe tregu i sigurimeve u mbulua me boshllëqe, termat dhe kushtet minimale të negociuara midis Shoqatës së Avokatëve dhe industrisë së sigurimeve fillimisht përfshinin një detyrim për siguruesit e dëmshpërblimit profesional për të përfshirë mbulim për avokatët që përballeshin me procedura disiplinore. Siguruesve nuk u pëlqeu kjo. Disa vite më vonë, Shoqata e Avokatëve shiti lejen e kalimit dhe dispozita u hoq. Ndoshta kjo duhet të rimendohet. Avokatët janë në një pozicion shumë më të favorshëm sepse Avokatia Mutual do të mbulojë automatikisht kostot e tyre në disa procedura disiplinore. Avokatët duhet të blejnë një mbulim të tillë, gjë që krijon një pabarazi midis atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë. Rregullatorët kanë tendencë të pëlqejnë frutat e varura lehtë, dhe një avokat nga një firmë e vogël pa mbulim PII me të cilin të kundërshtojë procedurat disiplinore paraqet një objektiv më tërheqës sesa një firmë e madhe me burime të mira.

Ekziston një mjet ligjor me anë të të cilit një avokat mund të kundërshtojë një ndërhyrje në Gjykatën e Lartë, por është pothuajse i padobishëm. Largimi fillon në momentin që agjenti ndërhyrës mbërrin në ambientet e avokatit të ndërhyrë dhe merr në zotërim dosjet e praktikës. Do të duhen javë ose muaj para se të dëgjohet një kundërshtim ligjor. Humbja e kontrollit të llogarive të praktikës do të thotë që avokati mund të humbasë edhe mjetet financiare për të kundërshtuar ndërhyrjen. Dhe niveli i ulët i paraqitur nga një “arsye për të dyshuar për pandershmëri” do të thotë se çdo kundërshtim ndaj një ndërhyrjeje mbi këtë bazë është pothuajse i sigurt se do të dështojë.

Më 26 korrik, Thomas Kelly, “redaktori i hetimeve” në Mail, i shkroi Autoritetit Rregullator të Avokatëve. Po atë ditë, sekretari i drejtësisë Alex Chalk i shkroi gjithashtu SRA-së “duke e inkurajuar fuqimisht” rregullatorin “të përdorë forcën e plotë të sanksioneve që janë në dispozicion”. Në atë kohë, SRA po bënte thirrje për rritjen e kompetencave të brendshme të qeverisë për gjobitje: pa dyshim, perspektivat e saj për të siguruar rritjen do të ishin edhe më të forta nëse shihej se vepronte kundër Khan në përputhje me dëshirat e qeverisë. Pesë ditë më vonë, më 31 korrik 2023, pa u shqetësuar as ta intervistonte Khan ose të kërkonte ndonjë shpjegim prej tij, SRA ndërhyri në firmën e tij, duke provokuar rrënimin e tij profesional dhe duke i larguar menjëherë stafin e tij (rreth 25 persona) nga puna. Presioni politik mbi SRA-në u intensifikua, me personelin e lartë që u thirr në një takim nga sekretarja e brendshme Suella Braverman më 8 gusht 2023.

