Shtrenjtësinë e Rinasit e konfirmonin edhe ministra apo deputetë të kabinetit të qeverisë Rama, herë duke fajësuar kinezët, e herë duke aluduar me problemet që paskërka patur shteti Shqiptar me kontratat. Mirëpo një ditë të bukur, Rinasi u gdhi me pronarë shqiptarë dhe sot e kësaj dite askush nuk guxon ta përmendë këtë fakt e as shtrenjtësinë e Rinasit.

