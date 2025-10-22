Në këtë intervistë Dr. Andi Hoxhaj (i dekoruar nga Britania e Madhe Oficer i Perandorisë Britanike) shpjegon rreziqet, realitetet dhe vështirësitë me të cilat përballen njerëzit kur udhëtojnë dhe jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të paligjshme.
Që nga korriku 2024, mbi 35,000 persona pa të drejtë qëndrimi në Mbretërinë e Bashkuar janë kthyer si rezultat i forcimit të masave të zbatimit të imigracionit nga autoritetet britanike.
Imigrimi i paligjshëm rrezikon jetën tuaj.
Për më shumë informacion vizitoni: https://bit.ly/UKImmigrationFacts