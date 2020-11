Ajo e modernës do të jetë e lidhur me SHBA për të paktën gjysmën e parë të 2021 dhe ajo e Oksfordit përbën një lajm të mirë për pjesën tjetër të botës. Astrazeneca ka premtuar se do të ofrojë qindra e miliona doza për vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe se do të shpërndajë vaksinën në bazë jo fitimprurëse për vendet.

Pavarësisht kësaj, vaksina e Oksfordit mund të jetë më e vyer për botën se dy të tjerat, në muajt në vijim. Nëse pikëpyetjet për efikasitetin e saj marrin përgjigje dhe vetë vaksina merr miratimin, ajo mund të hapë rrugën për mbulimin me vaksinë të vendeve të varfra ku kjo e fundit është e nevojshme me urgjencë. Qeveria britanike hodhi hapat e parë drejt procesit të miratimit të premten duke thënë se kishte referuar zyrtarisht kandidaten tek rregullatorët britanikë për një vlerësim. Vaksina e Pfizer do të shkojë fillimisht në BE dhe SHBA.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy