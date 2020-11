Ndryshe nga Eilish, që kishte ofruar një shou të impostuar me efekte speciale, ylli i popit me origjinë shqiptare, dua Lipa, ka zgjedhur një lloj kthimi pas në kohë. Ajo ka ofruar një lloj rikthimi në koncertet e viteve 80, një lloj muzikali me duete, ndryshime skenash dhe fluks narrativ. Në një garazh të shndërruar në një disko klub të viteve 80, me neonë plot ngjyra dhe mure të shndritshëm, Dua Lipa shfaqet në qendër, e veshur me të bardha…shoqëruar nga një grup baleti.

