Dështimi për të arritur marrëveshje do të rezultonte me largim “pa pakt” për Britaninë, çka potencialisht do të krijonte kaos në kufij dhe në tregjet financiare, ashtu sikurse shkëputje në zinxhirin e furnizimit për Evropë dhe më tej. Britania është larguar nga BE-ja më 31 janar, mirëpo ky shtet ka kryer tregti me BE-në sipas të njëjtave kushte deri më tani, meqë ka qenë në periudhë tranzitore.

