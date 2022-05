Qytetarët e pranishëm në mënyrë të paligjshme ne BE u rriten me 2% krahasuar me vitin 2020. Në vitin 2021, rreth 681,200 qytetarë jashtë BE-së u gjetën të pranishëm në mënyrë të paligjshme në BE. Kjo ishte 22% në krahasim me vitin 2020 (557 500).

