Të njëanshëm dhe përbuzës tregohen ndaj Esatit edhe autorë të huaj si Margaret MacMillan, në librin e saj mjaft të vlerësuar nga kritika, “Paris 1919: Six Months That Changed the World”. MacMillan, stërmbesë e kryeministrit britanik Lloyd George, ndikohet në opinionin e saj nga autorë si Edith Durham, e cila e përçmonte hapur Esatin. Duhet thënë se pjesa për Shqipërinë në librin e prof. MacMillan është shkruar me nxitim të dukshëm.

