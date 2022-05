“E kuptoj gjithë shqetësimin dhe atë me çfarë përballen Michel dhe njerëzit në BE. Shpresoj se me ndihmën e BE-së do të arrijmë t’i afrohemi ndonjë zgjidhjeje me kompromis, në të ardhmen”, ka shtuar Vuçiq.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy