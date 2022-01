Në të njëjtën linjë me The Sun është edhe Marca, me të përditshmen spanjolle që e konsideron Armando Brojën si Diego Costën e ri të Chelsea. Në fund të këtij sezoni, londinezët do të jetë përpara një dilemë, të zgjasin huazimin e Brojës, ta shesin përfundimisht pasi mund të përfitojnë jo pak nga kartoni i tij apo ta rikthejnë në shtëpi duke parë formën shumë të dobët të Lukakut me shokë. (BW)

