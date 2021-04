Lajmin e bën të ditur ambasada amerikanë në Tiranë, nëpërmjet faqes zyrtare në Facebook. “Zv.Ndihmës Sekretari Palmer do të takohet gjithashtu me kampionët e reformës në drejtësi. Ai do ta përfundojë vizitën e tij me një tryezë të rrumbullakët me gazetarë, të cilët kanë marrë pjesë në programet e shkëmbimit dhe trajnimit të SHBA”, thuhet në këtë njoftim

