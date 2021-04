“Më besoni, marr informacione jo vetëm ne si restorant por edhe shumë restorante të tjera i largojnë punonjësit, sepse nuk janë të sigurt nëse masa do të zgjasë dy javë apo dy muaj dhe nëse do të marrim seriozisht ndihmë të drejtpërdrejtë të destinuar ekskluzivisht për gastronomët, të thonë, po, ju do merrni kaq, ose thjesht do t’ju jepen premtime që nuk do të përmbushen kurrë- deklaroi për Alsat TV, Zdravko Josifovski – Oda e Pavarur e Gastronomisë.

