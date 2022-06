Pas një përpjekjeje të vështirë për të pushtuar Kievin në ditët e para të luftës, Rusia ndryshoi objektiv, duke u përqëndruar në rajonin e Donbasit. Rajoni ka qenë pjesërisht i kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia për vite me radhë, çka i ka dhënë mundësi Moskës të përdorë forcat separatiste për të mbështetur ofensivën e saj. Por nga ana tjetër Rusia po përballet me trupa ukrainase me eksperiencë, që kanë luftuar kundër separatistëve për tetë vite me radhë në këtë rajon.

