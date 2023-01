Marrëveshja u zyrtarizua me VKM thuajse një muaj pas vizitës, që Presidenti Erdogan zhvilloi në Shqipëri në 17 janar të vitit të kaluar. Ndërsa tanimë është shkuar një hap më tej, duke e përfshirë edhe në Maturën Shtetërore. Cikli i provimeve do të përmbyllet brenda tri javëve të para të muajit qershor, duke nisur nga data 1 me gjuhën e huaj, ku maturantët do të përzgjedhin midis gjashtë mundësive, më tej gjuha shqipe, matematika dhe në 19 qershor provimi i lëndës me zgjedhje.

