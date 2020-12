E kisha vëzhguar nënën time duke e prerë me gërshërë mu në mes thesin e zbrazur dhe duke e matur hapësirën e kornizës. Pastaj, pjesën anash të letrës që duhet vendosur në kornizë, e lyente me brumë dhe e ngjiste aty ku duhet. Nuk besoj që këtë proces e kam përcjellë shpesh dhe nuk e di saktësisht kur ishin zëvendësuar xhamat me letër. Por, e di që kjo gjë bëhej për shkak se xhami ka qenë i shtrenjtë. Këtë veprim unë një herë e kam përcjellë me gëzim të madh, pasi e dija se do të tepronte letër nga thesi të cilën unë do të përdorja. Me njërin tabak të letrës e bëra një tatalikë, me tjetrin një ciculkë, kurse të tretën e mbusha me numra dhe e harxhova gati tërë lapsin si rezultat i mundit tim për të mësuar tabelën e shumëzimit.

