Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka zbuluar detaje në lidhj e me vazhdimin e mundshëm të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë.

Sipas tij, bisedimet do të mbikëqyren nga BE sepse, Serbia siç thotë ai po e ndjek rrugën evropiane.

Vuçiq ka thënë se atij po i bëhet presion nga të gjithë për të arritur një zgjidhje. Po sipas tij, të gjithë janë për Kosovën e pavarur, prandaj ai do të shkojë në Moskë, më 23 qershor, dhe në Uashington, tri ditë më vonë.

“Nuk do të ndryshojnë qëndrimin e tyre as Gjermania as Britania e Madhe [lidhur me statusin e Kosovës]. Pres ardhjen e Miroslav Lajçakut [në Serbi] menjëherë pas zgjedhjeve, ndoshta më 22 qershor. Më 23 qershor do të shkoj në Moskë, më 25 ose 26 qershor do të shkoj në Uashington. Të gjithë po na bëjnë presion. Nuk e di pse është e rëndësishme nëse do të na ulin në tryezë Lajçak, ose Grenell, kjo nuk do të ndryshojë asgjë. Propozimi i tyre do të jetë Kosova e pavarur dhe Evropa dhe Amerika do të na kërkojnë ta pranojmë këtë në një mënyrë ose një tjetër. Bisedimet kryesore do të zhvillohen nën përkujdesjen e Bashkimit Evropian, sepse ne jemi në rrugën evropiane”, ka thënë Vuçiq, citon Lajmi.net.

Më tutje, Vuçiq është shprehur se Serbia nuk do t’i thotë “jo” Grenellit dhe se kjo nuk do t’i ndihmonte. Por ai ka përsëritur se është për kompromis, por pa u dorëzuar përballë presionit.

“Ne sigurisht do ta pranojmë palën evropiane, sepse jemi në rrugën evropiane, por nuk mund t’i themi “jo” Grenellit. Kjo nuk do të na ndihmojë fare. Për ne është e rëndësishme harmonia jonë, uniteti ynë dhe është i rëndësishëm që njerëzit të shkojnë në votime. Të treguar se kemi forcë të mjaftueshme për të thënë “jo” ose për të pranuar një kompromis. Ne nuk mund ta zgjidhim lehtë këtë, kjo është arsyeja pse unë thashë që Serbia nuk do të shkojë me flamur të bardhë”, ka thënë Vuçiq.

Duke folur për platformën e tij, ai ka thënëse “…ata [BE dhe SHBA] duan që Serbia të mos marrë asgjë. Ne duhet të negociojmë, madje duhet të negociojmë edhe për asgjë… Kosova është një shtet i pavarur, ajo qëndron në platformën e Evropës dhe Amerikës, kurse në vendin tonë Kosova është pjesë e Serbisë”, ka thënë Vuçiq.