Me këtë veprim, Glasdtone është përgjegjës për vrasjen e idesë së shtetit shqiptar që kishte lindur në Britani me lord Byronin e që ishte zhvilluar nga disa intelektualë tjerë, së bashku me konzervativët në krye me Disraelin. Madje, siç u përmend më lart, ai i varrosi edhe sugjerimet e diplomatëve të tij që ishin në favor të krijimit të një bërthame të Shqipërisë autonome dhe i ushqeu apetitet sllave për toka shqiptare. Për të qenë e keqja më e madhe, Gladstone e hapi rrugën e krimit duke i frymëzuar shtetet ballkanike që gjatë luftërave (1912-1913) të vritnin shqiptarë dhe jo të krishterë, pa u brengosur. Pasardhësit e tij politikë, në mesin e tyre edhe Winston Churchill, i lavdëruan shtetet ballkanike pas masakrave që ushtruan. Kjo politikë ka qenë shumë e padrejtë dhe është përgjegjëse edhe për situatën e sotme pasi që në Ballkan, për këtë arsye, ende nuk ka qetësi. Kjo politikë në opinionin britanik e themeloi një dashuri të tepruar për Greqinë, Serbinë dhe më vonë për Jugosllavinë. Shqiptarët nuk kanë qenë kurrë në radarin e kësaj politike deri në vitin 1997 kur laburistët, në krye me Tony Blairin, e përmbysën këtë të keqe ashtu siç duhej.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy