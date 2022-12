“Unë shpresoj se kemi garancitë e KFOR-it dhe EULEX-it se nuk do të ndërmarrin aksione të dhunshme kundër demonstruesve dhe shpresojmë se kështu do të jetë. Ne do tëvazhdojmë të bisedojmë me ta. Kjo është puna jonë. Do të bëjmë gjithçka për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit”, u shpreh Vuçiq.

