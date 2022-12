“Nëse Mbretëria e Bashkuar na bën ndonjë propozim për të krijuar së bashku ndonjë situatë që mund të mos i pëlqejë BE, por mund të jetë e rëndësishme për të dyja palët, ne mund të Brexit-ojmë një zonë të Porto Romanos dhe të vendosim flamurin anglez dhe të vendosim edhe gjykatën angleze që të vendosim për të gjitha konfliktet që mund të jenë midis aktorëve aty dhe shtetit shqiptar, siç është bërë në Dubai. Pra jemi të hapur për të gjitha. Dhe ku ta gjejmë edhe ku ta fusim edhe një çik më shumë në sherr Anglinë me BE. Edhe anglezët ta kuptojnë që shqiptarët janë gjëja më e mirë që mund t’ju ndodhë atyre dhe faktikisht janë gjëja më e mirë që po u ndodh edhe sot e gjithë ditën. Pavarësisht se janë disa që e duan Anglinë aq shumë sa shkojnë me varka. Ndërkohë që një deputet britanik, bënte një pyetje fantastike në një dëgjesë me ambasadorin tonë. I thotë po mirë, këta që vijnë me varka dhe paguajnë mijëra paund, pse nuk vijnë me Wizz Air me 28 euro? Dhe pyetja ishte kaq shokuese sa edhe ambasadori jonë nuk dinte më çfarë të thoshte. Dhe përgjigja është mjaft e thjeshtë, sepse në Wizz Air nuk i le njeri të futen. Kurse kanalin e çajnë pa pyetur për njeri.”

