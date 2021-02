A do ishte më mirë që të miratohej ligji i atëhershëm që propozonte Basha? Pse Kryeministri Rama kundërshton haptas e krejt pa diplomaci sa herë i preket raca e të fortëve me probleme me drejtësinë? A është ky treguesi më i hapur i lidhjeve okulte të tij me krimin? A i rrezikon zgjedhjet e Prillit implikimi i këtyre njerëzve? A është ky hezitim një marrje peng e tij prej këtyre elementëve dhe një pengesë për ecjen përpara të demokracisë?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy