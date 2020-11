Që prej vitit 2009 punonte në TopChannel, në emisionin “Fiks Fare”, ku krijimtaria dhe interpretimi i tij spikat ne rubrikat “Wikifiks” “Koço në parlamentin evropian”” Koço Kiçi ne Euronews” ” Koço Kiçi Show” duke përfunduar me rubrikën “Monitorime” aq e pelqyer per teleshikuesin shqiptar. Po ashtu, në vitin 2013 filloi të punojë si aktor në serialin shqiptar “O Sa Mirë”. Së fundmi, pas kurimit me sukses në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Koço Devole iu rikthye ekranit të Top Channel me rubrikat e tij në emisionin “Fiks Fare”. Kjo është rubrika e fundit monitorime që ai realizoi para se të shtrohej në spital i sëmurë nga Covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy