Duke folur për koronavirusin, që ka vrarë më shumë se 237 mijë amerikanë nën lidershipin plot gabime të Trump, Biden tha se do të krijonte një task forcë me shkencëtarë të njohur që nga e hëna. Biden, që është aktualisht 77 vjeç, dhe do të mbushë 78 këtë muaj, do të jetë personi më i moshuar që do të bëhet president kur të marrë postin më 20 janar.

