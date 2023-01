Rozeta Dobi punonte si pastruese në shtëpinë e zonjës Klosi, ku shkonte një herë në javë. Ajo ka pranuar përpara policisë se më 15 dhjetor, i shoqëruar me automjet nga i biri ka vajtur në banesën e zonjës Klosi, duke hapur derën me çelësin që e dispononte dhe pas kontrollit në banesë ka zbuluar një kasafortë të cilën e ka marrë me vete. Ajo është shprehur se këtë e ka bërë nga urrejtja për zonjën e shtëpisë. Rrëfimi i saj duket po ashtu me dritëhije, përsa kohë është e paqartë se si ajo arriti të hapte kasafortën, gjatë rrugës së kthimit në shtëpi me të birin, ndërkohë që gjithshka duket e përllogaritur që më parë, duke qenë se në banesën e zonjës Klosi ka lënë rrumujë dhe derën të hapur, për të krijuar idenë e një grabitjeje.

Zonja Klosi ka deklaruar se “paratë i kishte të xhaxhait dhe nuses së xhaxhait të saj i cili i’a ka lënë për të kompletuar shtëpinë e tyre dhe për nevoja të tyre pasi xhaxhain e ka të sëmurë me kancer dhe për çdo nevojë që do të kishte, pasi djali i tyre është me probleme dhe këto lekë janë të mbledhura ndër vite nga ana e tyre pasi jetojnë në Amerikë dhe në këtë kohë ai po kurohet në Amerikë”. Megjithatë pikëpyetjet mbeten dhe mbi këtë version. Prokuroria ka shpjeguar nga ana e saj se do të hetojë origjinën e këtyre parave.

