“Ne do të vazhdojmë të ushtrojmë trysni ndaj Kremlinit me një regjim sanksionesh të ashpra, për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Ne do t’i shtrijmë këto sanksione ndaj atyre që mbështesin ushtarakisht Rusinë, si Bjellorusia apo Irani“, tha ajo.

