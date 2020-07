Sikur bota të drejtohej nga “morali” dhe obligimet morale, nuk do të ekzistonte as funksiononte administrata shtetrore, e as gjyqësia, policia, ushtria etj. Madje të gjithë të lartpërmendurit, do të zëvendësoheshin me klerin fetarë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy