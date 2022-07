Në vitin 1994, tre vite pas hyrjes së pluralizmit në Shqipëri, u ndërtua kanali i La Manshit me 50.5 kilometra tunel nën ujë. As anglezët, as francezët dhe as kombet e tjerë që përfitojnë aq shumë nga ky tunel, nuk u kujtuan të bëjnë një këngë. Anglezët jo vetëm që nuk festuan, por kaluan në nostalgji. “Nuk jemi më ishull”, “Tani jemi pjesë e kontinentit”- jargaviteshin titujt e gazetave të mëdha angleze.

245 tunele dhe 435 ura janë ndërtuar në hekurudhën që lidh Podgoricën me Beogradin, por nuk gjen as këngë, as poezi as valle. Vetëm mosmirënjohje nga malazezët dhe serbët.

