Talebanët u takuan me gazetarë të Sky News në Doha, para të cilëve lëshuan një paralajmërim për forcat e SHBA-së. “Është një vijë e kuqe, Presidenti Biden pati thënë se në 31 gusht do të tërhiqnin të gjitha forcat e tyre ushtarake dhe nëse e zgjasin këtë afat, do të thotë se po zgjasin pushtimin. E po ndodhi kjo, do të ketë reagim. Nëse SHBA-ja apo Britania e Madhe kërkojnë kohë shtesë për evakuimet, përgjigja është ‘jo’. Në të kundërt, do të ketë pasoja”, tha zëdhënësi i grupit militant, Suhail Shaheen.

