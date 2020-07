Kriza ka ndryshuar edhe listat e blerjeve të amerikanëve. Shitjet e dorezave u rritën me 670 për qind që nga fillimi i marsit, dhe ilaçet për trajtimin e gripit me 535 për qind. Njerëzit po blejnë gjithashtu më shumë ushqime që nuk mund prishen si produktet e thata, ato të konservuara dhe patate të skuqura. E njëjta gjë ndodhi edhe me pajisjet sportive, si dhe me gjëra të tjera që shumica e njerëzve nuk i kishin në shtëpi.

