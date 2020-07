Por nuk do të ketë amnisti, tha përmes një deklarate zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Judd Deere, pas intervistës së presidentit. Deklarata e Shtëpisë së Bardhë theksonte se urdhri ekzekutiv do të krijonte një sisitem imigrimi në bazë të meritave dhe se presidenti do të punonte me Kongresin për një zgjidhje legjislative “që mund të përfshijë shtetësinë, si dhe kontrollin e fortë të kufijve dhe reforma mbi bazë meritash,” por jo amnisti.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy