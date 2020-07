Presidenti amerikan Donald Trump mund të mos e pranojë një humbje të mundshme në zgjedhjet e 3 nëntorit. I pyetur në një intervistë për Fox News nëse ai do të pranonte fitoren e sfiduesit të tij Joe Biden, Trumpi tha: “Ja ta shohim. Tani për tani nuk mund të them thjesht jo.” Duke shtuar: “Këtë do t’jua them kur të vijë koha.”

