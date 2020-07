Amber Heard tha sot në gjyqin kundër ish-bashkëshortit, yllit të Hollywood-it, Johnny Depp, se kishte frikë për jetën e saj kur sipas aktores, ai e kishte kapur me duar në fyt dhe i kish’ thënë ekzaktësisht: Do të të vras dhe do kryej marrëdhënie seksuale me kufomën tënde.

