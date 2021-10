Shpresat e vendeve të Ballkanit Perëndimor për një perspektivë të qartë kohore lidhur me pranimin në BE nuk u përmbushën as në samitin e vendeve të rajonit me bllokun europian në Bërdo të Sllovenisë. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve, DPA, në deklaratën përfundimtare të samitit vendimet për pranimin në BE do të varen nga përpjekjet për reformat.

