Në 30 shtator, Kosova dhe Serbia, nën ndërmjetësimin e bllokut europian arritën ujdinë që synonte shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Paraprakisht, banorët serbë atje kanë bllokuar dy vendkalimet kufitare me Serbinë-Jarinjën dhe Bërnjakun, në shenjë kundërshtimi ndaj masave të reciprocitetit që ka ndërmarrë Kosova ndaj automjeteve me targa të Serbisë. Në 20 shtator, Qeveria e Kosovës kishte marrë vendim që shoferët e makinave me targa të Serbisë, t’i zëvendësojnë ato me targa të përkohshme gjatë kohës që udhëtonin në Kosovë.

