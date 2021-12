U njoftua arritja më e madhe e “Ballkanit të kapur”: Shpiket populli i përbashkët i treshes përbërëse. U bëmë një popull me serbët dhe maqedonasit! Tre liderat e “Ballkanit të kapur” Vuçiç, Rama dhe Zaev, që do të takohen në 20 dhjetor në Tiranë për të përqafuar njeri-tjetrin, publikuan në 18 dhjetor një letër të përbashkët, ku japin sihariqin e madh që popujt e tre shteteve të kësaj federate serbe janë shkrirë në një popull të përbashkët. Në letrën në gjuhën shqipe, të shpërndarë nga zyra qeveritare e Tiranës dhe të publikuar në gazetat proqeveritare, në fjalinë e tretë tre liderat shkruajnë sëbashku tekstualisht në numurin njejës: “Dëshira e popullit tonë…”. Të gjithë patriotët me brekushe, me poture, me tumane, me dimije dhe me fustanella, duhet të vdesin tani të lumtur se u bëmë një popull me serbët dhe me maqedonasit. Në Jugosllavinë e vjetër të Titos quhej “popull jugosllav”. Nuk ka ardhur ende informacioni nga Beogradi se si do të quhet ky popull i përbashkët në Jugosllavinë e re të Vuçiçit. Tani mbetet të krijojmë një qeveri të përbashkët dhe një president të përbashkët, që natyrisht i takon të jetë serbi Vuçiç, se ai e shpiku “Ballkanin e kapur” dhe ka shumicën e votave të popullit të përbashkët ballkanikokaps.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy