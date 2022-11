“Koncepti i shtetit ligjor dhe demokracisë funksionale këtu nuk është as efektiv dhe as tërheqës. Një pjesë e madhe dhe në rritje e qytetarëve nuk besojnë te ndryshimi si një proces që mund të ndikojë. Nuk kemi të bëjmë me dhunë politike, por me korrupsion të nivelit të lartë që kufizon ndjeshëm liritë politike dhe standardin mesatar të jetesës. Nuk është varfëria që i largon njerëzit, është pasiguria sociale dhe mungesa e besimit te ndryshimi”.

I treti ishte një çift i martuar me një fëmijë të vogël nga jugu. Gruaja ishte infermiere. Udhëtimi nëpërmjet kanalit me gomone ishte ferr. Kishte ujë deri në bel për ato që dukeshin si orë të tëra. Por kur anija britanike, me sa duket roja bregdetare, mbërriti, gjithçka ndryshoi. Ishte, siç tha ajo, toka e premtuar. Burri kishte një arsye që donte të ikte nga Shqipëria. Familja e tij ishte përfshirë në një gjakmarrje. Ajo kishte frikë nga trafikantët. Terroristë, i quajti ajo. Sigurisht që ajo nuk do t’i paguante. Ata janë këtu dhe nëse dikush u nxjerr telashe. Do të ishte e ndërlikuar për familjen e tyre në shtëpi.

