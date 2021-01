“Gjithashtu duke qenë se data 18 ishte data e fundit që do të vlerësonim fluturimet me Britaninë e Madhe duke qenë se ka disa informacione të shtuara për rritjen e numrit të rasteve të infektimeve me variantin e ri që ka sjellë rritje të infeksioneve në Mbretërinë e Bashkuar, Komiteti ka marr vendim që fluturimet do të rinë të pezulluara deri më 1 shkurt dhe më pas e kemi sërish në rivlerësim”, tha ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu.

