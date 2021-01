Kujtojmë që në emisionin ‘Open’, Rama u shpreh saktësisht: “BE-së ia kemi çuar prej kohës sasinë e nevojshme që na duhet të vaksinave. KE është një strukturë e cila punon ditë natë, dhe kam shumë respekt. BE është më shumë se KE. Nuk është vendim i BE që të mos shpërndajë vaksina. Ne kemi çuar te BE ato që na ka kërkuar. Në mbledhje ata thanë që çdo vend mund të bëjë negociata me vendet bilaterale. Nuk ka KE-ja sot vaksina që të në mungojnë ne plani kombëtar dhe ndaj s’po na i jep.

Mbrëmë në një transmetim televiziv, Sh.T.Z, Edi Rama kryeministër i Shqipërisë, akuzoi qartë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, për egoizëm dhe cinizëm. Kjo ambasadë kujton se çdo vit, Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Shqipëri me më shumë se 100 milionë euro, në sektorë të ndryshëm. Lidhur me pandeminë, Komisioni Evropian njoftoi më 8 janar se portofoli global i BE-së prej 2.3 miliardë dozash nuk ishte vetëm për BE por edhe për vendet fqinje. Financimi u sigurua për vendet e Ballkanit Perëndimor me 70 milionë euro nga programi IPA.

