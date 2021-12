A kishte fuqi “Teri” të ndryshonte strategjinë e qeverisë shqiptare për të kaluar papritamas nga përpunimi i plehrave me groposje apo riciklim ne teknologjinë e djegjes? A kishte pushtet, ai, i vetëm, të shpallte gjendjen e emergjencës kombëtare, që do të justifikonte më pas dhjetra milionë euro të dhëna pa garë dhe tender”? A kishte forcë ai të vendoste, se në një sipërfaqe gjithsej prej 70 km2 do të lartësoheshin jo një, po tre inceneratorë? A mundej një ministër mjedisi, madje atëherë jo i partisë së Ramës, të disbursonte nga thesari miliona euro, ende pa u vënë asnjë tullë? A e shpërfillte dot ai rekomandimin e Bashkimit Europian, që me ndërtimin e tre djegësve Shqipëria po ecte në rrugën e gabuar? A kishte ai vendimmarrje për ta vënë Alqi Bllakon, ish vartësin e tij që firmosi shumë çka pro inceneratorëve, në listën e sigurtë të deputetëve të PS në Tiranë?

