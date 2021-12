Prandaj, librin e ka filluar me një përmbledhje të shkurtër historike për Bosnjë e Hercegovinën duke ofruar një pasqyrë të qartë të së kaluarës së këtij vendi. Ai e spjegon situatën se si Bosnja gjatë historisë e kishte krijuar lashtësi politike dhe kishte ndërtuar një identitet të saj. E kishte krijuar monarkinë duke u skalitur në luftërat me fqinjtë, siç ishin serbët, kroatët dhe hungarezët. Duke e paraqitur shtrirjen gjeografike të Bosnjës, Pashko bënë me dije se në jug, ky shtet, sikur atëherë e edhe në sundimin otoman, kufizohet me Shqipërinë.

Sidoqoftë, Pashko Vasa do të merrte funksione të larta zyrtare (tituj deri në pashë) dhe do të bëhej ndër rilindasit dhe intelektualët e rëndësishëm jo vetëm shqiptarë, por i dalluar edhe në mesin e intelektualëve tjerë otomanë. Si shumica e intelektualëve shqiptarë, ai do të merrej intenzivisht me çështjen shqiptare dhe do të bëhej ndër ideologët prominent të nacionalizmit shqiptar. Aktivitetin për çështjen shqiptare ai e bënte sikur shumë intelektualë tjerë: derisa ushtronte funksione të larta në qeverinë otomane.

Deportimi në Stamboll nuk ishte i lehtë për dikend me duar në xhepa dhe me mendje revolucionare. Pashko shpejt ra në kontakt me shqiptarët në Stamboll pasi që kishte nevojë për ndihmën e tyre. Nuk do të mbetej pa punë dhe këtë ai e dinte. Ministria e punëve të jashtme e qeverisë otomane përparësi në punësim u jepte të krishterëve të arsimuar otomanë. Prandaj, u punësua në këtë ministri dhe brenda një kohe të shkurtër u dallua dhe u dërgua në Londër për të shërbyer në ambasadën otomane. Dërgimi i tij në përfaqësinë më të rëndësishme diplomatike nuk ishte punë e vogël.

