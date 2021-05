Sipas shkencëtarëve koronavirusi do të jetë endemik, ndërsa priten valë të tjera të mundshme sidomos në vendet me vaksinim të ulët. “Trajektorja e mundshme për SarsCoV2 është të bëhet endemike me shpërthime sezonale për shkak të rënies së imunitetit natyror, mbulimit të pamjaftueshëm të vaksinave globale ose shfaqjes së varianteve të reja që nuk kontrollohen nga vaksinat aktuale. Valët e reja epidemike janë të mundshme. Sidomos në vendet me mbulim të ulët vaksinimi”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy