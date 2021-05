Kufiri mes Greqisë dhe Shqipërisë do vazhdoj të konsiderohet i mbyllur, dhe si pasojë nuk lejohet asnjë lidhje me linja taktike qoftë tokësore qoftë detare. Autobusët, mini van, makina me targa shqiptare dhe anije e kanë të ndaluar të hyjnë në Greqi. E vetmja pikë kufitare që do punojë është e Kakavijës, e cila do punojë nga ora 07.00 deri më 19.00 dhe do lejohen të kalojnë deri në 400 veta. Nga pika kufitare e Kapshticës lejohen vetëm punëtorë sezonal. (400 veta në ditë) Pika kufitare e Kapshticës do punoj nga ora 08.00 deri në orën 16.00.

