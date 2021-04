Rusia u përgjigj me të njëjtën monedhë ndaj një serie sanksionesh të reja amerikane, duke njoftuar se do të dëbojë 10 diplomatë të SHBA dhe do të ndërmarrë hapa të tjera hakmarrëse, në një përballje të tensionuar me Uashingtonin.

