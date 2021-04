Aeroporti i Stanstead ne Londer konfirmoj zyrtarisht permes zedhenesit te saj te Qendres se Medias per TCH ne Londer se fluturimi i Air Albania diten e diele ne oren 08:00 te mengjesit, do te jete Londer-Tirane dhe jo Londer-Kukes, per te sjell kuksianet qe e kane share Ramen ne mediat sociale, sic thote Kryeministri! Pas uljes ne Tirane ku me siguri do hypi edhe Kryeministri Rama, avjoni, do bej fluturimin Tirane-Kukes! Fakti qe nuk fluturon direkt Londer-Kukes ndoshta ka te bej me rregullat evropiane te fluturimit per shkak te aeroportit te ri, i cili nuk eshte 100 perqind i gatshem momentalisht per fluturime nderkombetare!

