Deklarata e ambasadës amerikane në Prishtinë pason raportimin e agjencisë së lajmeve Associated Press të shtunën se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të dërgojnë afganët që nuk kanë kaluar fazën e parë të kontrollit në Kosovë, ku autoritetet kanë pranuar t’i strehojnë refugjatët për deri në një vit, gjatë kohës kur bëhen kontrolle shtesë të sigurisë. Agjencia e lajmeve ia atribuon deklaratën një zyrtari amerikan, i cili foli me AP me kusht që të mos identifikohej me emër.

